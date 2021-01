Devisen Wien (Früh) - Euro im frühen Handel leichter zum Dollar

Aktuell bei 1,2086 Dollar

Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag im frühen europäischen Handel leichter zum US-Dollar gezeigt. Gegen 8.45 Uhr wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2086 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend bei 1,2104 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,2114 Dollar festgesetzt.

Am Vorabend hat die US-Notenbank erwartungsgemäß an der lockeren Geldpolitik festgehalten. Dennoch ist der Euro zuletzt unter Druck geraten, denn die EZB lässt erkennen, dass sie mit einer fortgesetzten Aufwertung der Gemeinschaftswährung nicht zufrieden wäre, schreiben die Helaba-Analysten. Selbst Zinssenkungen wurden von der Notenbank wieder thematisiert. Zudem scheint die EZB nach Einschätzung der Helaba-Experten den Anstieg des Euros seit Ausbruch der Pandemie analysieren zu wollen. All dies trägt zu einem begrenzten Anstiegspotenzial beim Euro-Dollar-Kurs bei, hieß es weiter.