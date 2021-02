Devisen Wien (Früh) - Euro im frühen Handel leichter zum Dollar

Euro tendiert im frühen Handel leichter Der Euro zeigte sich am Mittwoch in der Früh im europäischen Devisenhandel leichter gegenüber dem US-Dollar-Richtkurs der EZB vom Dienstag und gut behauptet gegenüber dem späten Devisengeschäft in New York. Noch keine starken Veränderungen zeigte der Euro zu den anderen internationalen Leitwährungen Pfund, Franken und Yen.