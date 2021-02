Devisen Wien (Früh) - Euro im frühen Handel mit Zuwächsen zum Dollar

Gemeinschaftswährung aktuell bei 1,2169 Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag im Frühhandel etwas höher gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Gegen 8.30 Uhr kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,2169 US-Dollar. In New York notierte der Euro am Vorabend gegen 21 Uhr bei 1,2148 Dollar. Das Potenzial für den Euro dürfte begrenzt sein, was mit den Impffortschritten in den USA, der besseren Konjunkturentwicklung und der Aussicht auf ein Hilfspaket zu erklären ist, formulieren die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar.

Am Berichtstag stehen am Devisenmarkt vor allem die zur Veröffentlichung anstehenden US-Konjunkturdaten im Fokus. Der heutige US-Datenreigen besitzt nach Einschätzung der Helaba-Analysten positives Überraschungspotenzial. Hervorzuheben seien hier die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter. Bereits Ende vergangenes Jahres wurde das Vorkrisenniveau erreicht und angesichts weiterer fiskalpolitischer Stimuli ist mit positiven Raten zu rechnen, schreiben die Experten. In Bezug auf die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe besteht hingegen noch Erholungspotenzial, hieß es weiter.