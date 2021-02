Devisen Wien (Früh) - Euro im frühen Handel nahezu unverändert

Gemeinschaftswährung aktuell bei 1,2130 US-Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag im Frühhandel gegen den US-Dollar nahezu unverändert gezeigt. Gegen 8.30 Uhr kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,2130 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. In New York hatte der Euro am Mittwoch gegen 21 Uhr bei 1,2128 Dollar notiert.

Der Euro zeigte sich bereits gestern stabil gegenüber dem US-Dollar, was mit der bevorstehenden Regierungsbildung in Italien zusammenhängen dürfte, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Der Ex-EZB-Chef Mario Draghi als neuer starker Mann in Italien sorge für eine gewisse Aufbruchsstimmung. Der schnellere Impffortschritt in den USA sowie die Aussicht auf eine US-Konjunkturerholung durch Bidens Konjunkturprogramm scheint nach Einschätzung der Experten aktuell hingegen etwas an Bedeutung zu verlieren, dadurch bekomme der US-Dollar weniger Rückenwind. Das datenseitige Interesse gilt heute ausschließlich den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe in den USA, hieß es weiter.