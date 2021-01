Devisen Wien (Früh) - Euro im frühen Handel unter 1,22 Dollar

Aktuell bei 1,2183 Dollar

Der Euro hat am Montag im frühen Handel an die Kursverluste der vergangenen Woche angeknüpft und ist weiter gesunken. Bereits im asiatischen Handel rutschte die Gemeinschaftswährung unter 1,22 US-Dollar und wurde in der Früh bei 1,2183 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,2250 (Donnerstag: 1,2276) Dollar festgesetzt.

Unter Druck brachte den Euro zuletzt die Kurserholung beim US-Dollar, hieß es von Marktbeobachtern. Die Aussicht auf zusätzliche Konjunkturhilfen unter dem neuen Präsidenten Biden und die fortgesetzt akkommodierende Geldpolitik wirken sich nicht mehr negativ aus, kommentierten die Helaba-Analysten. Dies könnte mit dem massiven Renditeanstieg zu erklären sein, der zu einem deutlichen Ausbau des Renditevorteils gegenüber der Eurozone geführt hat.

Der Datenkalender ist zum Wochenauftakt nur mäßig gefüllt. Am Vormittag findet sich das sentix-Investorenvertrauen auf der Agenda.