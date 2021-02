Devisen Wien (Früh) - Euro im frühen Handel wenig verändert

Aktuell bei 1,2132 Dollar - Pfund erneut fest

Der Euro hat sich am Dienstag im Frühhandel bis dato nur wenig verändert gezeigt. Gegen 8.20 Uhr wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,2132 US-Dollar gehandelt und notierte damit behauptet zum Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,2129 Dollar festgesetzt.

Derzeit fehlen dem Markt noch die Impulse, kommentierte ein Marktbeobachter. Am Montag waren die Finanzmärkte in den USA wegen eines Feiertags geschlossen geblieben und somit als Orientierungspunkt für Investoren ausgefallen. Im weiteren Handelsverlauf könnten allerdings Konjunkturdaten für mehr Bewegung sorgen. Auf dem Programm stehen unter anderem eine weitere Schätzung zur Wirtschaftsleistung der Eurozone im vierten Quartal 2020 und das deutsche ZEW-Konjunkturbarometer.

Mario Draghi ist in Rom in Amt und Würden und damit verbunden sind große Erwartungen an den die Reformfähigkeit Italiens. Der Markt hat kräftig Vorschusslorbeeren verteilt, wovon der Euro in der letzten Woche deutlich profitiert hatte, hieß es in einem aktuellen Helaba-Kommentar. Neue Impulse von dieser Seite dürften daher zunächst rar sein. Auch beim ZEW-Saldo sehen die Helaba-Experten kein Potenzial für eine stark positive Überraschung, weshalb es dem Euro auf der Oberseite immer schwerer fallen dürfte, Raum zu gewinnen.

Erneut zählte das britische Pfund zu den Gewinnern am Devisenmarkt, das zu allen wichtigen Währungen zulegte. Im Handel mit dem US-Dollar erreichte das Pfund am frühen Morgen bei 1,3952 Dollar den höchsten Stand seit fast drei Jahren. Marktbeobachter verwiesen auf jüngste Aussagen des britischen Premierministers Boris Johnson. Der hatte deutlich gemacht, dass der aktuelle Lockdown in Großbritannien im Kampf gegen die Coronapandemie der letzte sein soll.