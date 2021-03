Devisen Wien (Früh) - Euro kaum verändert bei 1,2082 Dollar

Impulse von Einkaufsmanagerindizes und ADP-Zahlen erwartet

Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh kaum gegen den US-Dollar bewegt. Gegen 9 Uhr hielt der Euro bei 1,2082 Dollar. Am Vorabend hatte die Gemeinschaftswährung bei 1,2087 Dollar notiert.

Für Bewegung könnten die im Tagesverlauf anstehenden Konjunkturdaten sorgen. In der Eurozone werden die Einkaufsmanagerindizes für die Dienstleister bekanntgegeben. Die auf einer Unternehmensumfrage basierenden Indikatoren geben Auskunft über den Zustand des von der Corona-Krise hart getroffenen Dienstleistungssektors.

In den USA wird am Nachmittag das Pendant des Instituts ISM veröffentlicht. Erwartet wird zudem der Arbeitsmarktbericht des privaten Jobvermittlers ADP. Von den ADP-Zahlen erhoffen sich Marktteilnehmer wie immer erste Hinweise auf den am Freitag anstehenden monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung. Die Analysten der Helaba erwarten sich vom ADP-Report Zeichen einer leichten Verbesserung am Arbeitsmarkt.