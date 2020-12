Devisen Wien (Früh) - Euro legt auf 1,2231 Dollar zu

Gemeinschaftswährung auf höchstem Niveau zum Dollar seit April 2018

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel weiterhin auf dem Weg nach oben gezeigt. In der Früh notierte die Gemeinschaftswährung im Bereich bei 1,2231 US-Dollar, nach 1,2171 Dollar am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,2189 Dollar festgesetzt.

Damit notiert die Gemeinschaftswährung mittlerweile auf dem höchsten Niveau seit April 2018. Steigende Stimmungsbarometer der Industrie und im Dienstleistungsgewerbe in Deutschland und Frankreich verhalfen dem Euro bereits am Vortag zu Gewinnen.

Das datenseitige Interesse dürfte nach der US-Zinsentscheidung am Vorabend heute erneut in die USA gerichtet sein, denn dort steht die zweite wichtige Industrieumfrage des laufenden Monats im Kalender, schreiben die Helaba-Analysten.