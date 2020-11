Devisen Wien (Früh) - Euro legt im frühen Handel etwas zu

Zahl der Neuinfizierten steigt weiter - BIP-Zahlen aus der Eurozone und Michigan Sentiment datenseitig im Fokus

Der Euro hat sich am Freitag in der Früh ein wenig höher zum US-Dollar gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 9.00 Uhr bei 1,1814 Dollar und damit etwas über dem Wert vom Vorabend mit 1,1806 Dollar. Die Hoffnungen auf einen wirksamen Covid-19-Impfstoff werden langsam wieder von stark steigenden Zahlen an Corona-Neuinfektionen verdrängt.

"Die Zahl der Neuinfizierten steigt auf beiden Seiten des Atlantiks und damit die Gefahr weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Vor diesem Hintergrund wundert es nicht, dass Vertreter der Notenbanken derzeit eher die Konjunkturrisiken betonen und die Tür für geldpolitische Lockerungsmaßnahmen weit geöffnet halten", schreiben die Experten der Helaba. Da dies aber sowohl in den USA als auch in der Eurozone der Fall sei, sollte sich keine Währung klar im Vorteil oder Nachteil befinden, heißt es weiter.

Datenseitig stehen heute Zahlen Daten zur Wirtschaftsleistung der Eurozone für das dritte Quartal an, in den USA steht das Michigan Sentiment im Kalender. "Mit Blick auf die Stimmungslage ist heute in den USA auch das Michigan Sentiment zu erwähnen. Die Verbraucherumfrage der Universität Michigan dürfte aber wohl noch nicht durch die Themen Biden-Sieg und Impfstoff dominiert sein. Zudem ist fraglich, ob sich die Stimmung bei den Verbrauchern nach der vorläufigen Wahlentscheidung tatsächlich verbessert hat. Knapp die Hälfte der Amerikaner ist vermutlich enttäuscht", meint die Helaba.