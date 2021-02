Devisen Wien (Früh) - Euro legt weiter zu

Deutsche Erzeugerpreise gestiegen - Britischer Einzelhandel im Jänner deutlich eingebrochen

Der Euro hat sich am Freitag in der Früh mit Kursgewinnen gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Die europäische Leitwährung notierte gegen 9.00 Uhr bei 1,2119 Dollar, nachdem sie am Vorabend noch bei 1,2086 Dollar gelegen war. Positive Konjunkturdaten aus der Eurozone dürften diesen Anstieg in der Früh gestützt haben.

So sind die deutschen Erzeugerpreise im Jänner zum Vorjahresmonat um 0,9 Prozent geklettert. Analysten hatten nur einen Zuwachs um 0,3 Prozent erwartet. Damit lag die Jahresrate den zweiten Monat in Folge im positiven Bereich, nachdem die Erzeugerpreise zuvor im Jahresvergleich seit Anfang 2020 kontinuierlich gefallen waren. Im Monatsvergleich wurde ein Preisanstieg um 1,4 Prozent gemeldet. Auch hier wurden die Erwartungen von Analysten übertroffen.

Gegenüber dem britischen Pfund konnte der Euro im Frühhandel zulegen, und lag bei 0,8661 Pfund. Die Coronabeschränkungen haben den Einzelhandel im Vereinigten Königreich zu Beginn des Jahres schwer belastet. Im Jänner fielen die Umsätze im Einzelhandel gegenüber dem Vormonat um 8,2 Prozent. Experten hatten zwar einen Rückgang erwartet, waren aber nur von einem Dämpfer um 3,0 Prozent ausgegangen. Im Dezember waren die Erlöse noch leicht um 0,4 Prozent gestiegen.

"Der Datenkalender wird heute von den vorläufigen Einkaufsmanagerindizes des laufenden Monats dominiert", schreibt die Helaba in ihrem Tagesausblick. Die japanischen Daten gaben dabei den Auftakt - dort stieg der Jibun-Industrie-PMI auf 50,6 von 49,8 Punkten und übertraf die Erwartungen. In Europa werden die Zahlen im Laufe des Vormittags veröffentlicht. In den USA stehen am Nachmittag Daten zu den Eigenheimverkäufe für Jänner am Plan.