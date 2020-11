Devisen Wien (Früh) - Euro tendiert gegen US-Dollar etwas höher

Gemeinschaftswährung bei 1,1930 Dollar

Der Euro hat am Donnerstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar leicht aufgewertet. Er tendierte gegen neun Uhr bei 1,1930 Dollar nach 1,1918 Dollar am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte am Vortag den Referenzkurs auf 1,1890 (Dienstag: 1,1865) Dollar festgesetzt.

In den vergangenen Tagen habe die Gemeinschaftswährung von der guten Stimmung an den Märkten profitiert. Der US-Dollar, der als weltweite Reservewährung als Absicherung in schwächeren Marktphasen nachgefragt ist, gab dagegen nach.

Wegen des Thanksgiving-Feiertages in den USA dürften entscheidende Impulse aus den Vereinigten Staaten ausbleiben. Diesseits des Atlantiks war ein Index zur Konsumstimmung in Deutschland schwächer ausgefallen als von Analysten erwartet.