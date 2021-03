Devisen Wien (Früh) - Euro tendiert gegen US-Dollar tiefer

Nach Einzelhandelsdaten - Eurozonen-Verbraucherpreise im weitere Fokus

Der Euro hat am Dienstag in der Früh mit Verlusten tendiert. Dabei hielt er sich allerdings knapp über der Marke von 1,20 US-Dollar. Kurz vor 8.45 Uhr notierte der Euro bei 1,2004 Dollar. Am Vorabend hatte die Gemeinschaftswährung noch bei 1,2050 Dollar tendiert.

Konjunkturdatenseitig lasteten zunächst schwache Einzelhandelsdaten aus Deutschland auf der Gemeinschaftswährung. Bereinigt um Preiserhöhungen (real) setzten die deutschen Unternehmen im Jänner 4,5 Prozent und nominal 3,9 Prozent weniger um als im Dezember 2020, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Abgesehen von Geschäften des täglichen Bedarfs sind deutsche Einzelhandelsgeschäfte seit dem 16. Dezember 2020 geschlossen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank der Umsatz real um 8,7 Prozent und nominal um 7,4 Prozent.

Für den weiteren Verlauf am Vormittag stellten die Experten der Helaba die Inflation im Euroraum in den Mittelpunkt: "Heute stehen in der Eurozone die Verbraucherpreise an, welche die EZB nicht veranlassen sollten von ihrem expansiven Kurs abzuweichen", schrieben sie.