Devisen Wien (Früh) - Euro tendiert gut behauptet

Gemeinschaftswährung bei 1,2048 US-Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar etwas höher als am Vorabend präsentiert. Gegen neun Uhr tendierte er bei 1,2048 Dollar. Im New Yorker Handel hatte die Gemeinschaftswährung bei 1,2040 Dollar notiert.

Der US-Dollar hat sich zuletzt gut behaupten können, was insbesondere mit den Impffortschritten in den USA, dem Konjunkturoptimismus und der Aussicht auf ein Fiskalpaket zu begründen sei, kommentierten die Experten der Helaba. Zwar würden sich Fed-Vertreter bemühen, keine Zweifel an der Fortsetzung ihrer ultralockeren Geldpolitik aufkommen zu lassen, allerdings scheine eine Überhitzungsdiskussion aufzukommen.

"Auf Interesse stoßen derzeit Zahlen zur Preisentwicklung und zum Arbeitsmarkt. In diesem Zusammenhang sei auf die heute anstehenden Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe hingewiesen", hieß es weiter.

Aus markttechnischer Sicht scheiterte der Euro nach mehrfachen Versuchen, die 55-Tagelinie dauerhaft zu überwinden. "Daraufhin ist es zu einer Abschwächung gekommen, die mit Unterschreiten der 21-Tagelinie an Dynamik gewonnen hat." Das technische Bild habe sich daher eingetrübt und die nächste Unterstützung zeige sich an der 100-Tagelinie, die heute bei gut 1,20 Dollar verlaufe.