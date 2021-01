Devisen Wien (Früh) - Euro tendiert im frühen Handel leichter

Deutsche Exporte im November unerwartet stark gestiegen - US-Arbeitsmarktbericht mit Spannung erwartet

Der Euro hat sich am Freitag im frühen Handel mit Abschlägen gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Die europäische Leitwährung notierte gegen 8.45 Uhr bei 1,2247 Dollar, und damit klar unter dem Wert vom Vorabend bei 1,2266 Dollar.

"Die Aussicht auf eine ausgabenfreudige US-Fiskalpolitik haben dem Dollar nicht weiter zusetzen können. Im Gegenteil: Der Greenback konnte etwas zulegen. Ein fortgesetzter Anstieg der Inflationserwartungen würde den Druck aber wieder erhöhen", meinen die Devisenexperten der Helaba.

In der Früh wurden bereits Konjunkturdaten veröffentlicht. So sind die deutschen Exporte im November bereits den siebenten Monat in Folge gewachsen. Sie stiegen um unerwartet kräftige 2,2 Prozent zum Vormonat, Ökonomen hatten mit einem Plus von 0,8 Prozent gerechnet, nach einer Zunahme von 0,9 Prozent im Oktober.

Highlight im heutigen Datenkalender ist aber der US-Arbeitsmarktbericht für Dezember, der am Nachmittag veröffentlicht wird. "Enttäuschungspotenzial ist vorhanden, obwohl die Konsensschätzung für die Zahl der neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft zuletzt bereits deutlich nachgegeben hat", erwartet die Helaba im Vorfeld der Zahlen.