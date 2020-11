Devisen Wien (Früh) - Euro tendiert im frühen Handel tiefer

Gemeinschaftswährung entfernt sich von 1,19-Dollar-Marke

Der Euro hat sich am Freitag in der Früh mit Abschlägen zum US-Dollar gezeigt. Gegen 9 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1869 Dollar, nachdem sie am Vorabend noch bei 1,1879 Dollar gelegen hatte. Allerdings war der Euro bereits auf 1,1891 Dollar geklettert - wurde dann aber in der Bewegung in Richtung 1,19 Dollar gestoppt, der Dollar konnte wieder zulegen.

US-Finanzminister Steven Mnuchin hat entgegen den Empfehlungen der Notenbank Fed das Ende einiger milliardenschweren Corona-Hilfsprogramme angekündigt. Die im Frühjahr über das Cares-Gesetz geschaffenen Maßnahmen würden nun am 31. Dezember auslaufen, schrieb Mnuchin in einem Brief an Fed-Chef Jerome Powell.

Die Zentralbank solle Mittel im Umfang von 455 Milliarden Dollar an den Kongress zurückgeben. Von der Fed kam umgehend Protest. Es wäre besser, wenn die Gelder weiter zur Absicherung der noch angegriffenen Konjunktur eingesetzt werden würden, hieß es in einer E-Mail. Auch die US-Handelskammer kritisierte den Schritt.

Datenseitig steht ein ruhiger Wochenausklang bevor. "Die heutigen Datenveröffentlichungen werden wohl nicht zu nennenswerten Impulsen führen. Mit einem Ausbruch aus der seit August bestehenden Seitwärtsbewegung zwischen 1,1612 und 1,2012 ist unserer Einschätzung nach nicht zu rechnen", schreibt die Helaba. Impulse könnten am Vormittag möglicherweise von den Reden wichtiger EZB-Mitglieder, darunter auch EZB-Präsidentin Christine Lagarde, kommen.