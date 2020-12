Devisen Wien (Früh) - Euro tendiert im frühen Handel tiefer

ifo-Geschäftsklimaindex im Fokus - Euro kann zum Pfund zulegen - Hoffnung bei Brexit-Verhandlungen

Der Euro hat sich am Freitag im frühen Geschäft gegenüber dem US-Dollar mit leichten Abschlägen gezeigt. Gegen 9.15 Uhr notierte die europäische Leitwährung bei 1,2252 Dollar und damit unter dem Wert von gestern Abend, der noch bei 1,2264 Dollar lag. Am Vortag war der Euro sogar auf den höchsten Wert seit April 2018 zurück, konnte diese Höchststände aber nicht verteidigen.

Datenseitig steht heute der ifo-Geschäftsklimeindex aus Deutschland für Dezember im Fokus. Das ursprünglich prognostizierte deutliche Enttäuschungspotenzial dürfte nicht mehr gegeben sein, heißt es von den Experten der Helaba.

"Ein leicht schwächerer Wert ist aber weiterhin möglich, weil die Erwartungen der Unternehmen durch Corona erneut belastet sein könnten. Es gilt zudem zu bedenken, dass der aktuelle Lockdown noch nicht vollständig in den Umfrageergebnissen abgebildet sein dürfte", so die Helaba weiter. Am Nachmittag steht in den USA noch der Index der Frühindikatoren zur Veröffentlichung an.

Zum britischen Pfund konnte der Euro im Frühhandel zulegen und notierte bei 0,9061 Pfund. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte von großen Fortschritten bei den Brexit-Verhandlungen berichtet. Jedoch müssten bei dem Thema der Fischerei noch "große Differenzen" überbrückt werden, hieß es.