Devisen Wien (Früh) - Euro tendiert leicht im Plus

Gemeinschaftswährung bei 1,1970 US-Dollar

Der Euro hat am Montag in der Früh gegenüber dem US-Dollar leicht im Plus notiert. Die Gemeinschaftswährung tendierte zuletzt bei 1,1970 Dollar. Der Schlusskurs von Freitag lag bei 1,1960 Dollar.

"Zum Wochenstart bleibt es datenseitig verhältnismäßig ruhig, denn die deutschen Inflationszahlen werden unseres Erachtens kaum marktbewegenden Charakter haben", kommentierten Experten der Helaba. In den USA werden zudem ein Stimmungsindikator aus der Industrie und Zahlen vom Immobilienmarkt veröffentlicht.

Gegenüber dem britischen Pfund notierte die Gemeinschaftswährung dagegen im Minus. Zuletzt war der Euro 0,8976 Pfund wert, nach 0,8994 Pfund am Vortag.