Devisen Wien (Früh) - Euro tendiert über Marke von 1,22 US-Dollar

Nachdem die Gemeinschaftswährung vor Weihnachten darunter notiert hatte

Der Euro hat am Montag in der Früh mit Aufschlägen gegenüber dem US-Dollar notiert. Er wurde gegen neun Uhr mit 1,2228 Dollar gehandelt. Vor Weihnachten war der Wechselkurs noch unter die Marke von 1,22 Dollar gerutscht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am vergangenen Donnerstag auf 1,2193 Dollar festgesetzt.

Profitiert haben dürfte die Gemeinschaftswährung von der freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten. So hatten Großbritannien und die EU sich auf ein Brexit-Handelsabkommen verständigt. Überdies hatte der noch amtierende US-Präsident Donald Trump ein vom Kongress mit überparteilicher Mehrheit beschlossenes Corona-Konjunkturpaket im Umfang von rund 900 Milliarden Dollar unterschrieben und damit in Kraft gesetzt.