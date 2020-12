Devisen Wien (Früh) - Euro tritt auf der Stelle bei 1,2170 Dollar

Impulse von Einkaufsmanagerindizes erwartet

Der Euro hat sich am Mittwoch im frühen Handel kaum von der Stelle bewegt. In der Früh notierte die Gemeinschaftswährung im Bereich bei 1,2170 US-Dollar und geringfügig über dem Niveau des Vorabends. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,2140 Dollar festgesetzt.

Impulse für den Devisenhandel könnten jetzt die am Vormittag anstehenden Einkaufsmanagerindizes (PMIs) bringen. Erwartet werden Daten für Frankreich, Deutschland, Großbritannien und die Eurozone.

"Das konjunkturelle Stimmungsbild dürfte zwiegespalten bleiben, denn der Dienstleistungssektor leidet unter den Corona-Beschränkungen", schreiben die Analysten der Helaba. Demgegenüber befand sich die Industrie bis zuletzt im Erholungsmodus. Eine erneute und deutliche Befestigung der PMIs sei aber nicht zu erwarten. "So werden die Werte zum Jahresende auf die schwierige Lage aufmerksam machen", so die Experten.

In den USA stehen am Nachmittag dann Daten zu den Einzelhandelsumsätzen an. Am Abend werden die Entscheidungen der US-Notenbank Fed mit Spannung erwartet. Die Analysten der Helaba erwarten hier weitere geldpolitische Anpassungen, die Leitzinsen dürften allerdings unverändert bleiben.