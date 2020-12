Devisen Wien (Früh) - Euro weiterhin sehr fest zum US-Dollar

Euro bei 1,2120 Dollar

Der Euro hat am Donnerstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar weiterhin sehr fest notiert. Die Gemeinschaftswährung kostete gegen 8.45 Uhr 1,2120 Dollar. Am Vorabend hatte sie bei 1,2097 Dollar tendiert. Bereits am Vortag war der Euro erstmals seit April 2018 über die Marke von 1,21 US-Dollar gesprungen.

Der Euro profitiert dabei nach Einschätzung der Helaba-Analysten von der Schwäche des Dollars und den Aussichten auf Impfungen gegen Covid-19. Mit dem Ausbruch aus der Seitwärtsrange beim Euro-Dollar-Kurs hat sich zudem die technische Ausgangslage für den Euro verbessert. Weitere Gewinne für den Euro bis in den Bereich um die Marke von 1,25 US-Dollar könnten folgen, hieß es weiter von den Experten.

Auf konjunktureller Ebene stehen am Berichtstag in einigen europäischen Ländern Einkaufsmanagerindizes aus dem Dienstleistungsbereich zur Veröffentlichung an. Am Nachmittag sollten dann aktuelle US-Arbeitsmarktdaten in den Fokus rücken. In den Vereinigten Staaten werden die Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe aus der vergangenen Woche publiziert.