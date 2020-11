Devisen Wien (Früh) - Euro wenig bewegt bei 1,1888 Dollar

US-Baudaten am Nachmittag erwartet

Der Euro hat sich am Mittwoch im frühen Handel nur wenig bewegt. Die europäische Gemeinschaftswährung notierte in der Früh mit 1,1888 US-Dollar und damit geringfügig höher als am Dienstagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1882 Dollar festgesetzt. In New York notierte der Euro am Montag gegen 21.15 Uhr bei 1,1864 Dollar.

Gestützt wurde der Euro Marktbeobachtern zufolge von Medienberichten, die Hoffnung auf ein Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien nach dem Brexit machen. Auch der irische Premierminister Micheal Martin hatte zuletzt einen erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen über einen Brexit-Handelspakt in Aussicht gestellt. Neben dem Euro konnte auch das britische Pfund in der Früh im Handel mit dem US-Dollar weiter leicht zulegen.

Wichtige Konjunkturdaten aus Europa werden am Vormittag nicht erwartet. Am Nachmittag stehen dann in den USA Zahlen zu den Baubeginnen und - Baugenehmigungen an. Der Bausektor hat sich bereits wieder auf das Vorkrisenniveau erholt und angesichts der niedrigen Zinsen scheint er weiter unterstützt zu sein, schreiben die Analysten der Helaba.

"Insofern sollte mit den Zahlen kein konjunktureller Pessimismus aufkommen, auch wenn die Genehmigungszahl im Oktober einen Rücksetzer erfahren sollte", so die Experten. Einen größeren Markteinfluss von den Baudaten erwarten die Analysten aber nicht.