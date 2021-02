Devisen Wien (Früh) - Euro wertet gegen US-Dollar ab

Gemeinschaftswährung bei 1,2005 Dollar

Der Euro hat am Donnerstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar abgewertet. Die Gemeinschaftswährung tendierte kurz vor neun Uhr bei 1,2005 US-Dollar, nachdem sie am Vorabend noch bei 1,2033 Dollar notiert hatte.

"Der Euro ist in der Defensive, denn die wirtschaftlichen Aussichten in der Eurozone sind aufgrund der anhaltenden Lockdowns weiterhin trübe", schrieben die Experten der Helaba in ihrer morgendlichen, inhaltlichen Zusammenfassung der Märkte. Die Impfungen gehen im Vergleich zu Großbritannien und den USA nur schleppend voran, sodass dauerhafte Lockerungen der Corona-Beschränkungen auf sich warten ließen. Zudem habe die EZB in den letzten Wochen immer wieder zu erkennen gegeben, dass sie mit einer fortgesetzten Aufwertung der Gemeinschaftswährung nicht zufrieden wäre.

Markttechnisch können am heutigen Handelstag weitere Verluste nicht ausgeschlossen werden. "Der Euro hat inzwischen wichtige Unterstützungen unterschritten und die Indikatoren im Tageschart zeichnen ein trübes Bild." Die nächste Unterstützung zeige sich an der 100-Tageslinie bei 1,1965 Dollar. Erste Widerstände ließen sich um der Marke von 1,2060 Dollar lokalisieren.