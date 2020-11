Devisen Wien (Nachmittag): Euro bei 1,1792 Dollar

Gemeinschaftswährung etwas höher als im Frühhandel - US-Arbeitsmarktdaten überraschen positiv

Der Euro hat sich am Donnerstagnachmittag etwas höher gezeigt. Gegen 15.15 Uhr stand die Gemeinschaftswährung bei 1,1792 Dollar. In der Früh war sie mit 1,1773 Dollar gehandelt worden.

Im Verlauf standen die veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten und Inflationszahlen aus den Vereinigten Staaten im Fokus. Diese lösten im Devisenhandel beim Euro-Dollar-Kurs aber keine starken Bewegungen aus. In den USA ist die Zahl der Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe zurückgegangen, bleibt in der Coronakrise aber auf hohem Niveau. In der vergangenen Woche beantragten 709.000 Menschen Hilfen, wie das Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Analysten hatten mit 731.000 Erstanträgen gerechnet.

Die Daten deuten auf eine anhaltende Erholung nach dem historischen Einbruch des Arbeitsmarkts zu Beginn der Pandemie hin. Allerdings steigen gerade die Infektionszahlen in den USA rapide an, was neue Einschränkungen notwendig machen könnte, die die Wirtschaft erneut bremsen würden.

In den USA sind zudem die Verbraucherpreise im Oktober etwas moderater gestiegen als erwartet. Die Jahresinflationsrate fiel von 1,4 Prozent im Vormonat auf 1,2 Prozent. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg der Verbraucherpreise um 1,3 Prozent im Jahresvergleich gerechnet.