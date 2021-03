Devisen Wien (Nachmittag): Euro bei 1,2036 US-Dollar

Gemeinschaftswährung tritt zum US-Dollar weiterhin auf der Stelle

Der Euro hat sich am Donnerstagnachmittag zum US-Dollar weiterhin kaum verändert präsentiert. Gegen 15.00 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,2036 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,2048 Dollar festgesetzt.

Im Blickfeld standen am Devisenmarkt die jüngsten US-Konjunkturnachrichten, diese lösten beim Euro-Dollar-Kurs aber kaum sichtbare Bewegungen aus. In den USA haben in der vergangenen Woche etwas mehr Menschen einen Antrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt. Es wurden 745.000 Erstanträge gestellt. Das sind 9.000 Anträge mehr als in der Woche zuvor. Analysten hatten im Schnitt mit 750.000 Anträgen gerechnet.

Zudem ist die Produktivität der US-Wirtschaft im vierten Quartal 2020 weniger als erwartet gefallen. Das Verhältnis von Produktion und Arbeitszeit fiel auf das Jahr hochgerechnet um 4,2 Prozent. Analysten hatten im Schnitt einen deutlicheren Rückgang um 4,7 Prozent erwartet.

Am Abend wird sich US-Notenbankchef Jerome Powell im Rahmen einer Diskussionsrunde zu Wort melden. Themen sind der Zustand des Arbeitsmarkts und die generelle wirtschaftliche Lage. Möglicherweise wird auch der steile Anstieg der Kapitalmarktzinsen zur Sprache kommen, der an den Aktienmärkten für Verunsicherung und Kursbelastung gesorgt hat. Bisher haben sich Powell und andere US-Zentralbanker zumeist entspannt gezeigt und den Zinsanstieg positiv als Wachstumssignal interpretiert.