Devisen Wien (Nachmittag): Euro bei 1,2143 US-Dollar

Gemeinschaftswährung tritt weiterhin auf der Stelle

Der Euro hat sich am Donnerstagnachmittag gegenüber dem US-Dollar weiterhin wenig verändert präsentiert. Gegen 15.00 Uhr tendierte die Gemeinschaftswährung bei 1,2143 Dollar, nach 1,2130 Dollar im Frühhandel. Marktbeobachter verwiesen auf einen impulsarmen Devisenhandel.

Auch die jüngsten etwas enttäuschend ausgefallenen US-Arbeitsmarktnachrichten lieferten kaum sichtbare Auswirkungen. In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche leicht gesunken. In der Woche bis zum 6. Februar wurden 793.000 Anträge gestellt. Das sind 19.000 Anträge weniger als in der Woche zuvor. Analysten hatten im Schnitt aber nur 758.000 Erstanträge erwartet.

Derzeit nehmen etwa 4,5 Millionen Amerikaner Arbeitslosenhilfe in Anspruch. Die Zahl liegt damit wesentlich höher als vor Ausbruch der Corona-Pandemie.