Devisen Wien (Nachmittag): Euro bei 1,2153 US-Dollar

Im Tageshoch höchster Stand seit dem Frühjahr 2018 markiert

Der Euro hat am Donnerstagnachmittag gegenüber dem US-Dollar weiter zugelegt. Zuletzt notierte er bei 1,2153 Dollar, nachdem er in der Früh bei 1,2120 Dollar notiert hatte. Im bisherigen Tageshoch bei 1,2161 Dollar konnte er seinen höchsten Stand seit dem Frühjahr 2018 markieren.

Im Verlauf standen aktuelle US-Arbeitsmarktdaten im Fokus. Diese hatten positiv überrascht lieferten aber keine starken Auswirkungen in den Devisenhandel. In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unerwartet deutlich gefallen. In der vergangenen Woche beantragten 712.000 Personen Unterstützung, wie das Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Das sind 75.000 weniger als noch in der Vorwoche. Analysten hatten im Schnitt lediglich einen Rückgang auf 775.000 Anträge erwartet. Die jüngste Verschärfung der Corona-Krise in den USA belastet somit den Arbeitsmarkt weniger als erwartet.

Der Euro profitiert nach Einschätzung der Helaba-Analysten von der Schwäche des Dollars und den Aussichten auf Impfungen gegen Covid-19. Mit dem Ausbruch aus der Seitwärtsrange beim Euro-Dollar-Kurs hat sich zudem die technische Ausgangslage für den Euro verbessert. Weitere Gewinne für den Euro bis in den Bereich um die Marke von 1,25 US-Dollar könnten folgen, hieß es weiter von den Experten.