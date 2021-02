Devisen Wien (Nachmittag): Euro bei 1,2214 Dollar

Gemeinschaftswährung behauptet höheres Niveau

Der Euro hat am Donnerstagnachmittag zum US-Dollar sein höherer Niveau behauptet. Der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung lag gegen 15.00 Uhr bei 1,2214 US-Dollar. Im Frühhandel hatte der Euro noch bei 1,2155 Dollar notiert.

Experten verwiesen auf solide Wirtschaftszahlen aus der Eurozone, welche den Euro-Kurs unterstützen. Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Februar überraschend deutlich aufgehellt. Der von der EU-Kommission erhobene Economic Sentiment Indicator (ESI) stieg deutlich stärker als erwartet. Auch in Italien zeigten sich Unternehmen und Verbraucher trotz der weiter schwelenden Coronakrise zuversichtlicher. In Deutschland hellte sich die Stimmung der Verbraucher ebenfalls auf.

Am Nachmittag wurden auch aus den USA erfreuliche Konjunkturdaten publiziert. Die US-Unternehmen haben im Jänner deutlich mehr Aufträge für langlebige Güter erhalten. Die Aufträge stiegen zum Vormonat um 3,4 Prozent. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem Anstieg um 1,1 Prozent gerechnet.

Zudem ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA unerwartet deutlich gesunken. Insgesamt stellten vergangene Woche 730.000 Amerikaner einen Antrag auf staatliche Stütze. In den sieben Tagen zuvor waren es revidiert 841.000. Ökonomen hatten für vorige Woche nur mit einem Rückgang auf 838.000 Anträge gerechnet.