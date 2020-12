Devisen Wien (Nachmittag): Euro bei 1,2249 US-Dollar

Gemeinschaftswährung weiter auf Höhenflug - Höchstes Niveau seit April 2018

Der Euro hat am Donnerstagnachmittag seinen jüngsten Höhenflug fortgesetzt und erreichte damit zum US-Dollar das höchste Niveau seit dem April 2018. Gegen 15.00 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,2249 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,2189 Dollar festgesetzt.

Belastet wird der Dollar durch die anhaltend lockere Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Sie hatte am Mittwochabend mitgeteilt, angesichts der Corona-Pandemie ihre Leitzinsen an der Nulllinie zu halten und weiterhin jeden Monat dreistellige Milliardenbeträge in die amerikanische Wirtschaft zu pumpen. Die Fed will all ihre Instrumente nutzen, um die Wirtschaft in dieser "herausfordernden Zeit" zu stützen, so die Notenbank nach ihrem Zinsentscheid.

Am Berichtstag wurden zudem enttäuschende US-Konjunkturnachrichten publik. In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend gestiegen. In der vergangenen Woche beantragten 885.000 Personen Unterstützung. Analysten hatten im Schnitt einen Rückgang auf 818.000 Anträge erwartet.

Weiters hat sich das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia im Dezember stärker als erwartet eingetrübt. Der Indikator der regionalen Notenbank (Philly-Fed-Index) fiel von 26,3 Punkten im Vormonat auf 11,1 Punkte. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einem Rückgang auf 20,0 Punkte gerechnet. Die zweite Corona-Welle scheint zunehmend die Stimmung zu belasten.