Devisen Wien (Nachmittag): Euro bleibt gegenüber US-Dollar gefragt

Trotz positiver Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten

Trotz positiver Konjunkturdaten aus den USA hat sich der Euro am Donnerstagnachmittag gegenüber dem US-Dollar weiterhin im Plus gehalten. Auch die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) belastete nicht. Die Gemeinschaftswährung tendierte gegen 15 Uhr bei 1,2154 Dollar nach in der Früh 1,2107 Dollar. Das bisherige Tageshoch lag bei 1,2173 Dollar und das Tief bei 1,2103 Dollar.

Konjunkturseitig ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA etwas gesunken. Insgesamt stellten vorige Woche 900.000 Bürger einen Antrag auf staatliche Stütze, wie das Arbeitsministerium in Washington mitteilte. In den sieben Tagen zuvor waren es 926.000. Von Reuters befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf 910.000 Anträge auf dem Zettel.

Das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia hat sich im Jänner unerwartet stark aufgehellt. Der Indikator der regionalen Notenbank (Philly-Fed-Index) stieg von 9,1 Punkten im Vormonat auf 26,5 Punkte, wie die regionale Zentralbank mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einem Zuwachs auf 11,8 Punkte gerechnet.

Überdies hat die Europäische Zentralbank ihren Zinssatz unverändert bei null Prozent belassen und vorerst keine weiteren Verschärfungen des Anti-Krisen-Kurses angekündigt. Das vor sechs Wochen um 500 Milliarden aufgestockte Notkaufprogramm für Staatsanleihen und Wertpapiere von Unternehmen (Pandemic Emergency Purchase Programme/PEPP) läuft mit einem Volumen von nun 1,85 Billionen Euro unverändert bis mindestens Ende März 2022.