Devisen Wien (Nachmittag): Euro etwas fester bei 1,1934 Dollar

Ruhiger Wochenausklang nach US-Feiertag

Der Euro hat am Freitagnachmittag leicht gegen den US-Dollar zugelegt. Bis knapp vor 15 Uhr stieg der Euro auf 1,1934 Dollar. In der Früh hatte die Gemeinschaftswährung noch bei 1,1922 Dollar notiert. Der Devisenhandel zum Wochenausklang verlief ruhig. Der US-Fenstertag nach Thanksgiving dürfte sich auch in Europa in geringerer Aktivität niederschlagen.

Unterstützt werden dürfte der Euro von der besseren Stimmung an den internationalen Finanzmärkten angesichts der Aussicht auf Corona-Impfstoffe und eine geordnete Amtsübergabe im weißen Haus. Der Dollar als Fluchtwährung in Krisenzeiten dürfte darunter etwas leiden, hieß es. Dem gegenüber standen allerdings die weltweit weiter hohen Infektionszahlen.

Die am Vormittag gemeldeten Stimmungsindikatoren für die Eurozone wirkten sich nicht merklich am Devisenmarkt aus. Der von der EU-Kommission ermittelte Economic Sentiment Indicator (ESI) für die Eurozone fiel um 3,5 Punkte auf 87,6 Punkte. Volkswirte hatten jedoch mit einem stärkeren Rückgang auf 86,0 Punkte gerechnet. In den USA werden am Nachmittag keine wichtigen Datenveröffentlichungen erwartet.