Devisen Wien (Nachmittag): Euro etwas fester

Aktuell bei 1,2160 Dollar - ZEW-Daten über den Erwartungen

Der Euro hat am Dienstag von Konjunkturdaten aus Deutschland profitiert. Kurz vor 14.00 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,2160 US-Dollar und damit etwas mehr als in der Früh. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,2129 Dollar festgesetzt.

Auftrieb erhielt der Euro durch aktuelle Konjunkturdaten: Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich im Februar überraschend aufgehellt. Das Stimmungsbarometer des Mannheimer Forschungsinstituts ZEW stieg gegenüber dem Vormonat um 9,4 Punkte auf 71,2 Punkte. Dies ist der höchste Stand seit September 2020. Analysten hatten hingegen mit einem Rückgang auf 59,5 Punkte gerechnet.

Die aktuelle Konjunkturlage wird hingegen sehr viel negativer bewertet und hat sich zudem noch verschlechtert. Der entsprechende Indikator für Februar fiel zum Vormonat um 0,8 Zähler auf minus 67,2 Punkte. Die Lageeinschätzung befindet sich damit seit sechs Monaten auf einem wenig veränderten niedrigen Niveau.

"Bei den Finanzmarktteilnehmern kehrt großer Optimismus zurück", kommentierten Volkswirte der DZ Bank. Die Befragten glaubten nicht an eine dritte Corona-Welle. Dafür sei jedoch ein erfolgreicher Verlauf der Impfkampagne notwendig. Zurzeit verläuft diese eher schleppend.

Am Nachmittag steht an Wirtschaftsdaten lediglich die Industriestimmung in New York auf dem Programm. Der Empire-State-Index ist einer von mehreren regionalen Stimmungsindikatoren für die US-Industrie.