Devisen Wien (Nachmittag): Euro etwas leichter zum Dollar

Gemeinschaftswährung sinkt auf 1,2135 US-Dollar

Der Euro hat am Mittwochnachmittag gegen den US-Dollar etwas nachgegeben. Der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung fiel gegen 15.00 Uhr auf 1,2135 US-Dollar zurück. Im Frühhandel hatte der Euro bei 1,2155 Dollar notiert.

Am Vormittag hatten noch überraschend positive Konjunkturnachrichten aus der führenden europäischen Volkswirtschaft Deutschland den Kurs der Gemeinschaftswährung etwas unterstützt. Deutschland ist etwas besser durch das Coronakrisenjahr 2020 gekommen, als zunächst angenommen. Trotz des zweiten Lockdowns stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im vierten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Zunächst hatten die Statistiker ein Plus von nur 0,1 Prozent errechnet. Im Gesamtjahr schrumpfte die deutsche Wirtschaft um 4,9 Prozent, statt wie bisher angenommen um 5,0 Prozent.

Im weiteren Tagesverlauf stehen kaum noch wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Daher dürfte sich das Interesse verstärkt auf ranghohe US-Zentralbanker richten, die sich im Verlauf des Tages äußern, darunter der amerikanische Notenbankchef Jerome Powell. Am Dienstag hatte Powell während eines Auftritts vor dem amerikanischen Senat anhaltende geldpolitische Unterstützung für die coronageschwächte Wirtschaft zugesagt. Am Mittwoch tritt er vor dem Repräsentantenhaus auf.