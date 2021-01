Devisen Wien (Nachmittag): Euro etwas leichter zum US-Dollar

Gemeinschaftswährung aktuell bei 1,2127 Dollar

Der Euro hat sich gegenüber dem US-Dollar am Donnerstagnachmittag etwas leichter gezeigt. Die Gemeinschaftswährung tendierte gegen 15.15 Uhr bei 1,2127 US-Dollar, nach 1,2149 Dollar in der Früh.

Im Verlauf standen vor allem die jüngsten US-Arbeitsmarktdaten im Fokus der Akteure am Devisenmarkt. In den USA hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt vor dem Hintergrund einer hohen Zahl von Neuinfektionen in der Corona-Pandemie spürbar verschärft. In der Woche bis zum 9. Jänner näherte sich die Zahl der Erstanträge überraschend wieder der Millionen-Grenze.

Am Devisenmarkt bleibt zudem die Spekulation auf ein großes Konjunkturhilfspaket unter dem designierten Präsidenten Joe Biden weiter ein bestimmendes Thema. Nach Informationen des Nachrichtensenders CNN haben Bidens Berater Mitgliedern des Kongresses mitgeteilt, dass sie Maßnahmen im Volumen von rund zwei Billionen US-Dollar erwarten können. Biden werde die Einzelheiten des Plans demnächst bekannt geben, hieß es weiter.

Meldungen über einen schwächer als erwartet ausgefallenen Einbruch der deutschen Wirtschaft 2020 konnten den Euro-Dollar-Kurs nicht nennenswert bewegen. Am Vormittag war bekannt geworden, dass die Corona-Krise die deutsche Wirtschaft zwar in eine der schwersten Rezessionen der Nachkriegszeit gestürzt hat. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) brach 2020 um 5,0 Prozent ein. Analysten hatten jedoch einen etwas stärkeren Rückgang erwartet. Außerdem stagnierte die Wirtschaftsleistung im Schlussquartal, während viele Experten mit einem Rückgang gerechnet hatten.