Devisen Wien (Nachmittag): Euro etwas tiefer zum US-Dollar

Impulsarmer Handel zum Wochenausklang

Der Euro zeigte sich am Freitagnachmittag weiterhin mit leichten Abschlägen zum US-Dollar. Gegen 14.45 notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1865 Dollar, und damit ein wenig unter dem Wert von heute Früh bei 1,1869 Dollar. Das Geschäft verläuft zum Wochenausklang ruhig und ohne größere Impulse.

Auch gute Nachrichten von der Corona-Impfstoffront sorgten nicht für nachhaltige Bewegungen. BioNtech und der US-Pharmariese Pfizer haben bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eine Notfallzulassung für ihren Corona-Impfstoff beantragt. Die Lieferung des Impfstoffs namens BNT162b2 könnte Ende dieses Jahres beginnen, sollte es eine Genehmigung geben.

Zudem wurde in der Früh bekannt, dass US-Finanzminister Steven Mnuchin entgegen den Empfehlungen der Notenbank Fed das Ende einiger milliardenschweren Corona-Hilfsprogramme angekündigt hatte. Die im Frühjahr über das Cares-Gesetz geschaffenen Maßnahmen würden nun am 31. Dezember auslaufen, schrieb Mnuchin in einem Brief an Fed-Chef Jerome Powell.