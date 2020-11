Devisen Wien (Nachmittag): Euro fällt unter Marke von 1,19 Dollar

Gemeinschaftswährung zuletzt bei 1,1898 Dollar

Der Euro ist am Donnerstag nach anfänglichen Kursgewinnen unter Druck geraten und unter die Marke von 1,19 Dollar gefallen. Gegen 14.30 Uhr tendierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1898 Dollar. In der Früh hatte sie noch bei 1,1930 Dollar notiert.

Der Euro hatte in den vergangenen Tagen vor allem von der überwiegend guten Stimmung an den Aktienmärkten profitiert. Allerdings fehlten dem Markt am Donnerstag klare Vorgaben, und auch die Aktienmärkte bewegten sich kaum. Das erneut gestiegene Wachstum der Geldmenge in der Eurozone bewegte den Devisenmarkt kaum. Vor allem fehlen Impulse aus den USA, da dort der Feiertag Thanksgiving begangen wird.

Gefallen ist auch das britische Pfund. Es zeichnet sich immer noch keine baldige Einigung ab in den stockenden Gesprächen über einen Handelspakt zwischen der EU und Großbritannien. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte am Mittwoch erklärt, ob ein Freihandelsabkommen mit London zustande komme, sei immer noch nicht sicher. Der Londoner "Guardian" meldete, Chefunterhändler Michel Barnier habe mit einem Rückzug aus den Verhandlungen gedroht, falls Großbritannien sich nicht binnen 48 Stunden bewege. Die Drohung mit Gesprächsabbruch wurde von EU-Seite dementiert, von britischer Seite nicht kommentiert.