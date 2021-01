Devisen Wien (Nachmittag): Euro gegen US-Dollar knapp behauptet

Gemeinschaftswährung notiert bei 1,2144 Dollar

Der Euro hat sich gegenüber dem US-Dollar am Nachmittag knapp behauptet gezeigt. Die Gemeinschaftswährung tendierte gegen 15.00 Uhr bei 1,2144 US-Dollar nach 1,2164 Dollar in der Früh. Insgesamt hielten sich die Kursschwankungen am heutigen Handelstag bisher in engen Bahnen.

Seit Mitte der vergangenen Woche hatte der Euro im Handel mit dem Dollar allerdings etwa 1,5 Prozent an Wert verloren, was Experten unter anderem auf steigende Renditen für US-Anleihen zurückfuhren. Mittlerweile werden US-Festverzinsliche mit einer Laufzeit von zehn Jahren mit einer Rendite von 1,16 Prozent gehandelt. Der designierte Präsident Joe Biden will nach seiner Amtseinführung die Coronakrise mit einem Billionen schweren Konjunkturpaket in den Griff kriegen. Dies treibt die Wachstums- und Inflationserwartungen an und lässt die Zinsen steigen.

Die Analysten der UniCredit verwiesen indes auch auf die politische Debatte in den USA über eine mögliche Amtsenthebung von Präsident Donald Trump. Dies dürfte ebenfalls die Nachfrage nach der Weltreservewährung stützen.