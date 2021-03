Devisen Wien (Nachmittag): Euro gibt nach auf 1,2046 US-Dollar

US-Arbeitsmarktdaten überraschend negativ

Der Euro hat am Mittwoch im Verlauf gegen den US-Dollar nachgegeben. Bis gegen 15.20 Uhr fiel der Euro auf 1,2046 Dollar. Negative Wirtschaftsnachrichten kamen aus den USA. In den Vereinigten Staaten ist die Beschäftigung in der Privatwirtschaft im Februar deutlich weniger als erwartet gestiegen.

Die Zahl der Beschäftigten sei im Monatsvergleich um 117.000 geklettert, teilte der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch mit. Der ADP-Bericht gilt als erster Hinweis auf den am Freitag anstehenden offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung.

Auch besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus der Eurozone stützten den Euro nicht nachhaltig. Die Unternehmensstimmung hat sich in der Eurozone im Februar dank einer soliden Industrie etwas aufgehellt. Ein erste Schätzung wurde am Mittwoch nach oben revidiert. Noch signalisiert der Indikator aber einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität.