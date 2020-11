Devisen Wien (Nachmittag): Euro gibt nach auf 1,8884 Dollar

Pfund mit Hoffnung auf Brexit-Handelsabkommen gesucht - Keine Impulse von US-Baudaten

Der Kurs des Euro hat am Mittwochnachmittag leicht nachgegeben. Bis gegen 15 Uhr fiel der Euro geringfügig auf 1,1884 Dollar. Im Frühhandel hatte der Euro zeitweise 1,1888 Dollar gekostet. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1882 Dollar festgesetzt.

Gesucht war am Mittwoch das britische Pfund. Marktbeobachter verwiesen auf jüngste Medienberichte, die Hoffnung auf ein Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien nach dem Brexit machen.

Auch der irische Premierminister Micheal Martin hatte zuletzt einen erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen über einen Brexit-Handelspakt in Aussicht gestellt. Zudem war in der Früh bekannt geworden, dass die Inflation in Großbritannien im Oktober überraschend weiter gestiegen ist.

Die am Nachmittag veröffentlichten Daten zum US-Bausektor waren durchwachsen ausgefallen und wirkten sich nicht merklich im Devisenhandel aus. Während die Zahl der Baubeginne ein stärkeres Wachstum als erwartet zeigte, gab es bei der Zahl der Baugenehmigung überraschend nur eine Stagnation.