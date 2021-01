Devisen Wien (Nachmittag): Euro im Verlauf behauptet

Aktuell im Bereich von 1,2170 Dollar

Der Euro hat zu Wochenbeginn etwas nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung fiel gegen Mittag bis auf 1,2155 US-Dollar, konnte sich im weiteren Verlauf aber wieder etwas steigern und bewegte sich am frühen Nachmittag wieder in der Region von 1,2170 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,2250 Dollar festgesetzt.

Belastet wird der Euro durch eine breit angelegte Stärke des Dollar. Als einen Grund nennen Fachleute den Renditeanstieg am amerikanischen Anleihemarkt. Auslöser ist die Aussicht auf eine noch lockerere Finanzpolitik unter dem designierten Präsident Joe Biden. Dies treibt die Wachstums- und Inflationserwartungen, weshalb die Kapitalmarktzinsen steigen. Höhere Zinsen verleihen einer Währung meist Auftrieb.

Der Dollar profitierte auch von der trüberen Stimmung an den Aktienmärkten. Die amerikanische Währung ist eine weltweite Reservewährung, die verunsicherte Anleger gerne nachfragen. Neben dem Euro gerieten zum Wochenstart auch der australische und der neuseeländische Dollar sowie Währungen von Ländern mit starker Rohölproduktion unter Druck, da die Ölpreise ebenfalls unter dem starken Dollar litten.

Impulse durch Konjunkturdaten bleiben zu Wochenbeginn rar. In den USA werden keine nennenswerten Zahlen erwartet, Daten aus der Eurozone gingen am Devisenmarkt weitgehend vorbei: Der Beginn der Corona-Impfungen hat die Anlegerstimmung im Euroraum weiter beflügelt. Der vom Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindikator stieg im Jänner den zweiten Monat in Folge und erreichte den höchsten Stand seit Februar 2020, bevor die Coronakrise einen drastischen Einbruch ausgelöst hatte. Im Monatsvergleich sei der Index um 4,0 Punkte auf 1,3 Zähler gestiegen, wie Sentix mitteilte. Das Ergebnis liegt allerdings knapp unter den Erwartungen von Analysten, die im Schnitt 1,9 Punkte erwartet hatten.