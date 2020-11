Devisen Wien (Nachmittag): Euro im Verlauf leicht schwächer

Aktuell im Bereich von 1,1830 Dollar

Der Euro hat sich am frühen Montagnachmittag mit leichten Kursverlusten gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Gegen 14.00 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,1830 US-Dollar und damit etwas weniger als heute Früh (1,1847 Dollar). Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1815 Dollar festgesetzt.

Nachdem es bereits in der vergangenen Woche positive Meldungen rund um einen Impfstoff-Kandidaten des deutschen Konzerns BioNTech gab, folgte nun ein weiterer Konzern. Der Corona-Impfstoff des US-Biotechkonzerns Moderna zeigte in einer Zwischenanalyse eine Wirksamkeit von 94,5 Prozent beim Schutz vor Covid-19, wurde zu Mittag bekannt. Die europäischen Aktienmärkte konnten ihre Verlaufsgewinne teils kräftig ausbauen.

Das britische Pfund konnte etwas zulegen. Am Markt wurde auf den Rücktritt von Regierungsberater Dominic Cummings verwiesen, was die Gespräche über ein Brexit-Handelsabkommen mit der Europäischen Union (EU) erleichtern könnte. Cummings gilt als Hardliner, nicht nur was den Austritt Großbritanniens aus der EU angeht.

Im weiteren Tagesverlauf äußern sich einige ranghohe Notenbankvertreter, darunter die EZB-Präsidentin Christine Lagarde. In den USA wird darüber hinaus am Nachmittag mit dem Empire-State-Index ein Stimmungsbarometer aus der Industrie erwartet.