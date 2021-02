Devisen Wien (Nachmittag): Euro kaum bewegt bei 1,2023 Dollar

Keine Impulse von Konjunkturdaten

Der Kurs des Euro hat sich am Mittwochnachmittag kaum von der Stelle bewegt. Kurz nach 15 Uhr kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,2023 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte ihren Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,2044 Dollar festgesetzt.

Die am Vormittag gemeldeten Konjunkturdaten wirkten sich nicht deutlich im Devisenhandel aus. In Europa wurden endgültige Werte für die Einkaufsmanagerindizes einiger Länder und Preisdaten für die Eurozone gemeldet. In den USA folgte am Nachmittag der US-Arbeitsmarktbericht des privaten Stellenvermittlers ADP.

In den USA ist die Beschäftigung in der Privatwirtschaft zu Beginn des Jahres wieder gestiegen. Ein Rückgang im Dezember blieb damit ein einmaliger Dämpfer nach dem schweren Corona-Einbruch im vergangenen Frühjahr. Im Jänner hat die Zahl der Beschäftigten im Monatsvergleich um 174.000 zugelegt, teilte ADP mit. Analysten hatten mit einem Zuwachs gerechnet, waren aber nur von einem Anstieg um 70.000 ausgegangen. Die ADP-Zahlen gelten als erster Hinweis auf den am Freitag anstehenden offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung.