Devisen Wien (Nachmittag): Euro klar unter der 1,18-Dollar-Marke

Gemeinschaftswährung sinkt auf 1,1756 Dollar

Der Euro hat sich am Mittwochnachmittag weiterhin klar unter der Marke von 1,18 Dollar gezeigt. Gegen 14.55 Uhr stand die Gemeinschaftswährung bei 1,1756 Dollar. In der Früh war sie mit 1,1822 Dollar gehandelt worden.

Da der Datenkalender heute keine relevanten Veröffentlichungen zu bieten hat, richtet sich die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer auf das virtuell abgehaltene EZB-Forum zur Geldpolitik. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, hat in der Corona-Pandemie eine weitere Unterstützung der Wirtschaft signalisiert. "Die EZB wird auch in der zweiten Welle der Pandemie da sein", sagte Lagarde zum Auftakt einer Notenbankkonferenz in Frankfurt.