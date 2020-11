Devisen Wien (Nachmittag): Euro klettert Richtung 1,19 Dollar

Der Euro hat sich am Freitagnachmittag mit Kursgewinnen gezeigt. Die Gemeinschaftswährung konnte im Verlauf ihr Plus ausbauen und notierte um 15.15 Uhr bei 1,1886 US-Dollar, nach 1,1840 Dollar heute in der Früh. Auch nach Vorlage des US-Arbeitsmarkberichts konnte der Euro weiter zulegen.

Die Lage am US-Jobmarkt hat sich im Oktober trotz einer neuen Coronawelle überraschend deutlich aufgehellt. Die Arbeitslosenquote fiel von 7,9 Prozent im Vormonat auf 6,9 Prozent, Analysten hatten lediglich einen Rückgang auf 7,7 Prozent erwartet. Außerhalb der Landwirtschaft wurden im vergangenen Monat 638.000 neue Jobs geschaffen, damit wurden die Prognosen auch beim Stellenaufbau deutlich übertroffen.

Dennoch bleibt der Arbeitsmarkt in der weltgrößten Volkswirtschaft noch immer weit vom Vorkrisenniveau entfernt. Zudem bedroht die momentan wieder deutlich steigende Zahl an Corona-Neuinfektionen eine anhaltende positive Entwicklung.

Ein weiterer Belastungsfaktor für den US-Dollar ist die anhaltende Unsicherheit um den Ausgang der US-Präsidentschaftswahl. Am Vormittag wurde bekannt, dass Trump-Herausforderer Joe Biden weiter auf Siegeskurs bei der US-Präsidentschaftswahl ist und im hart umkämpften Bundesstaat Georgia nach einer Aufholjagd die Führung übernommen hat, auch in Pennsylvania scheint der Vorsprung von Trump zu schwinden.

Trumps Wahlkampfteam hat aber bereits Klagen in den umkämpften Bundesstaaten Pennsylvania, Georgia, Michigan und Nevada eingereicht und verlangt eine neue Stimmenauszählung in Wisconsin.