Devisen Wien (Nachmittag): Euro knapp behauptet

Aktuell bei 1,2114 US-Dollar

Der Eurokurs hat sich am Mittwoch knapp behauptet präsentiert. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2114 US-Dollar gehandelt, in der Früh war sie bei 1,2133 Dollar gestanden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte ihren Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,2114 Dollar festgesetzt.

Mangels der Bekanntgabe fundamentaler Konjunkturdaten stehen am Devisenmarkt weiterhin die Brexit-Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien im Fokus. Der britische Premier Boris Johnson hat vor seinem Treffen mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen erneut betont, sein Land werde auch ohne einen Brexit-Handelspakt mit der EU aufblühen. "Ich habe absolut keinen Zweifel daran, dass dieses Land ab dem 1. Jänner mächtig florieren wird", sagte Johnson im Londoner Unterhaus.

Der Premier und von der Leyen wollen am Mittwochabend bei einem persönlichen Treffen in Brüssel versuchen, die verbliebenen strittigen Punkte zu klären und so den Boden für eine Einigung auf einen gemeinsamen Handelspakt zu bereiten.