Devisen Wien (Nachmittag): Euro knapp unter Jahreshoch bei 1,2189 USD

Gute Stimmungsdaten für Europa stützen - Fed-Entscheidungen im Fokus

Der Euro ist am Mittwochnachmittag leicht von seinen am Vormittag erreichten Jahreshochs über 1,22 Dollar zurück gekommen. Gegen 15 Uhr notierte der Euro mit 1,2189 Dollar, lag damit aber immer noch deutlich über dem EZB-Fixing vom Vortag bei 1,2140 Dollar.

Angetrieben wurde der Euro von guten Stimmungsdaten für Europas Wirtschaft. Die am Vormittag veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes (PMIs) des Instituts Markit IHS für die Eurozone und einige wichtige europäische Ländern waren unterm Strich überraschend gut ausgefallen. So zeigte der von Markit ermittelte Index für die Eurzone ein Plus von 4,5 Punkten auf 49,8 Zähler.

Analysten hatten nur eine moderatere Erholung auf im Schnitt 45,5 Punkte erwartet. Die Wirtschaft der Eurozone steuere auf eine Stabilisierung zu, kommentierten die Ökonomen von Markit. Der kurzfristige Ausblick sei aber sehr herausfordernd.

Die am Nachmittag gemeldeten Einzelhandelsdaten aus den USA wirkten sich nicht merklich am Devisenmarkt aus. Die Einzelhandelsumsätze sind im November im Monatsvergleich überraschend deutlich um 1,1 Prozent gefallen, wie das US-Handelsministerium mitteilte. Analysten hatten im Mittel einen Rückgang um 0,3 Prozent erwartet.

Impulse für den Devisenhandel könnten jetzt die am Abend anstehenden Entscheidungen der US-Notenbank Fed bringen. Die Analysten der Helaba erwarten hier weitere geldpolitische Anpassungen, die Leitzinsen dürften allerdings unverändert bleiben.