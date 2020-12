Devisen Wien (Nachmittag): Euro kommt nach starkem Vormittag zurück

Gemeinschaftswährung hält sich allerdings über Marke von 1,22 US-Dollar

Der Euro hat am Montagnachmittag einen Teil seiner Gewinne aufgegeben, notierte allerdings weiterhin über der Marke von 1,22 US-Dollar. Die Gemeinschaftswährung wurde gegen 15 Uhr bei 1,2213 Dollar gehandelt, nachdem sie im Verlauf des Vormittags auf 1,2250 Dollar gestiegen war.

Der Euro profitierte insgesamt von einer zuversichtlicheren Stimmung an den Finanzmärkten. In der Nacht auf Montag hatte der amtierende US-Präsident Donald Trump ein vom Kongress mit überparteilicher Mehrheit beschlossenes Corona-Konjunkturpaket im Umfang von rund 900 Milliarden Dollar in Kraft gesetzt.

Positiv wurden auch die Einigung auf einen Brexit-Handelspakt zwischen der EU und Großbritannien und der Beginn der Corona-Impfungen in Ländern der EU aufgenommen. Das britische Pfund geriet allerdings zu Mittag unter Druck. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen, nachdem das Pfund im Vorfeld der Einigung deutlich gestiegen war. Zudem sind zwischen den Feiertagen die Kursausschläge größer, da das Handelsvolumen niedriger ist.