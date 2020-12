Devisen Wien (Nachmittag): Euro kommt von Verlaufshochs zurück

USA: Neu geschaffene Stellen deutlich unter Erwartungen

Der Euro hat sich am Freitagnachmittag zwar immer noch mit leichten Aufschlägen zum Kurs vom Vorabend gezeigt, kam aber von seinen Verlaufshochs wieder etwas zurück. Gegen 15.05 Uhr notierte die europäische Leitwährung bei 1,2149 US-Dollar, am Vorabend waren es noch 1,2139 Dollar und in der Früh 1,2154 Dollar gewesen. Im bisherigen Handelsverlauf hatte der Euro bis auf 1,2178 Dollar zugelegt.

"Mit dem Ausbruch aus der seit Wochen zu beobachtenden Handelsspanne hat sich der technische Ausblick deutlich aufgehellt. Nun ist der Weg frei bis 1,2555 US-Dollar, einem Mehrjahreshoch, das im Februar 2018 markiert wurde", schreiben die Devisenexperten der Helaba.

Am Nachmittag wurde der US-Arbeitsmarktbericht für November veröffentlicht. Außerhalb der Landwirtschaft wurden 245.000 Stellen geschaffen, Analysten hatten mit einem deutlich stärkeren Zuwachs von im Schnitt 460.000 Jobs gerechnet.

Die Löhne und Gehälter der Arbeitnehmer in den USA sind im November aber deutlicher gestiegen als erwartet. Die Stundenlöhne legten im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Prozent zu, Analysten hatten im Schnitt einen Anstieg um 0,1 Prozent erwartet. Die Arbeitslosenquote ist wie von Analysten erwartet um 0,2 Prozentpunkte auf 6,7 Prozent gesunken.