Devisen Wien (Nachmittag): Euro legt im Verlauf leicht zu

Aktuell bei 1,2232 Dollar - US-Wirtschaft im dritten Quartal stärker gewachsen als bisher erwartet

Der Euro hat am Dienstagnachmittag zum US-Dollar gegenüber dem Frühhandel leicht zugelegt. Zuletzt stand er bei 1,2232 Dollar. Am späten Vormittag war er etwas niedriger mit 1,2209 Dollar gehandelt worden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte ihren Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag noch deutlich tiefer bei 1,2173 Dollar festgesetzt.

Die am Nachmittag veröffentlichten Daten zum Wirtschaftswachstum in den USA wirkten sich nicht merklich im Handel aus. Die größte Volkswirtschaft der Welt hat sich im Sommer noch stärker als erwartet von dem coronabedingten Konjunktureinbruch im Frühjahr erholt. Die Wirtschaftsleistung lag im dritten Quartal annualisiert 33,4 Prozent höher als im Vorquartal, wie das Handelsministerium laut einer dritten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt eine Bestätigung der zweiten Schätzung erwartet, die ein Wachstum von 33,1 Prozent ergeben hatte.

Später am Nachmittag stehen noch US-Zahlen zum Verbrauchervertrauen im Dezember sowie Daten vom Häusermarkt für November am Programm.

Am Montag in der Früh hatte die Nachricht über eine rasante Ausbreitung einer mutierten Variante des Coronavirus in Großbritannien den Euro noch bis auf 1,2130 Dollar absacken lassen. Wegen dieser Mutation des Virus ist der Reise- und Warenverkehr aus und nach Großbritannien derzeit stark einschränkt.

Zum britischen Pfund legte der Euro am Nachmittag weiter zu. Zuletzt wurde er mit 0,9132 Pfund gehandelt, nachdem er am Vortag zuletzt bei 0,9092 Pfund gestanden war. Das Pfund blieb auch gegenüber dem übrigen Leitwährungen unter Druck. Die Europäische Union (EU) hat bei den Verhandlungen über ein Handelsabkommen die jüngsten Zugeständnisse von Großbritannien in Sachen Fischerei laut EU-Kreisen abgelehnt. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Verweis auf nicht genannte EU-Offizielle.