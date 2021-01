Devisen Wien (Nachmittag): Euro mit Abgaben zum US-Dollar

Gemeinschaftswährung tendiert bei 1,2147 Dollar

Der Euro hat am Montagnachmittag gegenüber dem US-Dollar mit Verlusten tendiert. Er notierte gegen 15 Uhr bei 1,2147 Dollar nach 1,2183 Dollar in der Früh. Das Tagestief lag bei 1,2140 Dollar.

Negative Konjunkturdaten aus Deutschland dürften belastet haben. Das Ifo-Geschäftsklima trübte sich dort zu Jahresbeginn überraschend deutlich ein. "Die zweite Corona-Welle hat die Erholung der deutschen Wirtschaft vorläufig beendet", erklärte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Sowohl die aktuelle Lage als auch die Aussichten für das nächste halbe Jahr wurden durch die befragten Unternehmen schlechter bewertet.

Im weiteren Verlauf äußern sich zahlreiche Notenbanker aus den Reihen der EZB, darunter Präsidentin Christine Lagarde. Bereits in der Früh kündigte Lagarde in einem ersten Auftritt die Einrichtung eines Zentrums an, das sich verstärkt mit dem Thema Klimawandel beschäftigen soll. Die Berücksichtigung umweltpolitischer Ziele durch Zentralbanken ist ein unter Fachleuten umstrittenes Thema.