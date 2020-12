Devisen Wien (Nachmittag): Euro nach EZB-Entscheiden bei 1,2124 USD

Leitzins wie erwartet unverändert auf dem Rekordtief von null Prozent belassen

Der Eurokurs hat sich am Donnerstag nach der Bekanntgabe der jüngsten EZB-Beschlüssen etwas höher präsentiert. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2124 US-Dollar gehandelt, in der Früh war sie bei 1,2095 Dollar gestanden. Der Leitzins im Euroraum bleibt wie von Experten erwartet auf dem Rekordtief von null Prozent. Das entschied der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt.

Die EZB stemmt sich zudem mit weiteren Milliarden gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Das EZB-Notkaufprogramm für Staatsanleihen und Wertpapiere von Unternehmen wird um 500 Milliarden Euro auf 1,85 Billionen Euro ausgeweitet.

Im Blickfeld standen auch aktuelle US-Konjunkturnachrichten. In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend stark gestiegen. In der vergangenen Woche beantragten 853.000 Personen Unterstützung. Das sind 137.000 mehr als noch in der Vorwoche. Analysten hatten im Schnitt nur 725.000 Anträge erwartet.

Weiters hat sich in den USA die Inflation im November überraschend nicht verändert. Die Jahresinflationsrate habe wie im Vormonat 1,2 Prozent betragen. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem erneuten Rückgang der Rate auf 1,1 Prozent gerechnet.